LIVE ab 17 Uhr: SCR Altach gegen GAK

Natürlich weiß Altach-Trainer Fabio Ingolitsch, wie wertvoll ein „Dreier“ am Samstag gegen „stabile, sehr kompakte“ Grazer wäre. „Wir wollen von Anfang an mutig sein, diese Mauer brechen und das 1:0 schießen und so das Spiel auf die richtige Bahn bringen“, sagte Ingolitsch. „Wir sind morgen als Mannschaft in der Bringschuld, dass wir Aggressivität und Proaktivität auf den Platz bringen.“