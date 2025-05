Die Altacher haben es in den eigenen Händen

Drei Runden vor Saisonende haben die Rheindörfler das Erreichen des Klassenerhalts also in der eigenen Hand. Sollten allerdings eines der beiden Heimspiele und auch die letzte Partie gegen den LASK verloren gehen, sind Jäger und Co. auf viel fremde Hilfe angewiesen. Die nur dann fruchtet, wenn entweder Klagenfurt oder der GAK aus den restlichen drei Partien maximal zwei Zähler holen oder Tirol gar nur einen. Nur einmal fremde HilfeIn den sieben Saisonen seit der Einführung der Punkteteilung waren die Vorarlberger nur einmal auf fremde Hilfe angewiesen. Vor der letzten Runde in der Saison 2021/22 lagen die Rheindörfler zwei Punkte hinter der Admira auf dem letzten Platz. Der 2:1-Sieg gegen Tirol bedeutete den Klassenerhalt, weil die Südstädter gleichzeitig gegen den LASK verloren hatten und damit absteigen mussten.