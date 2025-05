Auf steilen Pfaden ins Herz des Großen Walsertals

Die Bergflockenblume ist eine typische Blume der alpinen Wiesen und ein wahrer Blickfang mit ihren auffälligen Blüten in Blau- und Violetttönen. Die Pflanze gehört zur Familie der Korbblütler und wächst bevorzugt auf sonnigen Hängen, Alpwiesen und in lichten Bergwäldern bis in Höhenlagen von etwa 2200 Metern. Charakteristisch sind ihre gezackten, strahlenförmig angeordneten Blütenblätter, die wie zarte Fransen wirken. Die Bergflocken-Blume ist mehrjährig, robust und an das raue Bergklima perfekt angepasst. Ihre Blütezeit reicht meist von Mai bis Juli. Neben ihrer Schönheit spielt die Bergflockenblume auch eine wichtige Rolle im Ökosystem: Sie ist eine wertvolle Nahrungsquelle für Bienen, Schmetterlinge und andere Bestäuber. Früher wurde die Pflanze zudem in der Volksmedizin verwendet, etwa als entzündungshemmendes Mittel. Aufgrund ihrer Widerstandsfähigkeit und ihrer intensiven Farbe ist die Bergflocken-Blume heute auch eine beliebte Zierpflanze in naturnahen Gärten.