Biker (60) erlitt mehrere Knochenbrüche

Die Pkw-Lenkerin, eine 68-jährige Frau, war gegen 11.30 Uhr auf der Bregenzerwaldstraße (L200) von Egg kommend in Richtung Andelsbuch unterwegs. Auf Höhe eines Schuhgeschäfts wollte sie nach links in die Parzelle Klebern abbiegen. Im selben Moment allerdings hatte der Biker zum Überholen angesetzt und wollte links am Fahrzeug der 68-Jährigen vorbeiziehen. Dabei wurde er vom Pkw erfasst, stürzte und wurde schwer verletzt. Mit mehreren Knochenbrüchen wurde er nach der Erstversorgung ins Bregenzer Spital gebracht.