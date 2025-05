Prügelopfer rettet sich durch Sprung vom Balkon

Fast wie ein Hohn klingt die Aussage des Verteidigers, als er im Prozess am Freitag die Bitte äußert, das Gericht möge doch die Tat seines Mandanten mit Augenmaß beurteilen. Laut Gutachter sei der Angeklagte damals aufgrund seines Kokainrausches schuldunfähig gewesen. Deshalb stimmen Staatsanwalt und Richterin dem Antrag auf Einweisung des bereits in Deutschland einschlägig vorbestraften 39-jährigen Gewalttäters in eine Anstalt für entwöhnungsbedürftige Rechtsbrecher zu.