Verkehrsunfälle verursachten Leid und hohe Kosten

Heuer bereits 28 Tote im Straßenverkehr

Für heuer ist mit einer Zunahme der Unfallkosten zu rechnen, nicht nur wegen der Inflation. Die Zahl der tödlichen Verkehrsunfälle ist in Kärnten heuer stark gestiegen, seit Jahresbeginn kamen bereits 28 Menschen im Straßenverkehr ums Leben, um sieben mehr als im gesamten Vorjahr. Österreichs Unfallkostenrechnung Straße beziffert für das Jahr 2021 die volkswirtschaftlichen Kosten einer leicht verletzten Person mit rund 43.000 Euro, eines schwer Verletzten mit 593.500 und eines Todesopfers mit 4,8 Millionen Euro. Enthalten sind in den Unfallkosten laut VCÖ unter anderem Behandlungskosten, Einsatzkosten, Sachschäden, Kosten für die Wirtschaft durch Arbeitskräfte-Ausfall und Krankenstände sowie die monetäre Bewertung des Leids, der Schmerzen und des Verlusts an Lebensqualität. In Klagenfurt waren die Unfallkosten am höchsten, gefolgt vom Bezirk Spittal.