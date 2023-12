Scheibenreiniger im Test: Einer schlägt sie alle!

Unterschiedliche Anforderungen für Sommer und Winter

Scheibenreiniger gibt es in einer Sommer- und einer Winter-Variante. Während erstere unter anderem Eiweiß lösende Zusätze gegen Insektenreste enthält, wird in der kalten Jahreszeit Alkohol als Frostschutz beigegeben. Generell gibt es Scheibenreiniger als Fertigmischung und als Konzentrat. Letztere sind meist etwas günstiger, im Gegenzug muss selbst abgemessen und angemischt werden. Wichtig ist, dass der Reiniger ein Prüfsiegel trägt. Ungeeignete Mittel können Lack und Gummidichtungen angreifen oder Spannungsrisse an Scheinwerfern verursachen. (SPX)