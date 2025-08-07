Warum kleine Hotels in Salzburg für Ärger sorgen

Ein dürres Schreiben sorgt in einem Wohnblock im Salzburger Stadtteil Riedenburg derzeit für Ärger bei vielen Anrainern. Denn darin werden die Nachbarn informiert, dass in ihrem Haus bald ein kleines Hotel starten soll. Denn die Betreiber eines Gewerbebetriebs wollen dort stattdessen bald Touristen beherbergen.