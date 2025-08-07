So schädigen Streunerkatzen Gleichgewicht in Natur

Drogensüchtiger wollte in Wohnheim Kokain stehlen
Die Zahl an verwilderten Katzen in Vorarlberg hat einen Höchststand erreicht. Dabei dürfte es die Streuner von Gesetzes wegen gar nicht geben, doch viele Haustierhalter ignorieren die Kastrationspflicht. Das hat nicht zuletzt für die heimische Kleintierfauna schlimme Folgen.
Laut Statistik Austria leben in Vorarlberg aktuell rund 24.000 Katzen, der Großteil davon sind sogenannte Freigänger. Nicht inkludiert sind verwilderte Hauskatzen, deren Zahl sich nur schätzen lässt – je nachdem, wen man fragt, reicht die Spannweite von zumindest 3000 bis deutlich über 5000 Exemplaren. Eine Romantisierung dieses „wilden, freien Lebens“ ist fehl am Platz, denn diese Streunerkatzen führen meist nur ein kurzes, leidvolles und entbehrungsreiches Dasein.
