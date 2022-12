Auto-Scheibenreiniger: So schlecht wie noch nie!

Das Angebot an Winter-Scheibenreinigern in Bau- und Supermärkten, an Tankstellen sowie im Kfz-Zubehörhandel ist groß. Darum hat die Sachverständigenorganisation KÜS elf gängige Winterreiniger-Konzentrate im 1:1 Mischverhältnis mit einem Gefrierschutz bis minus 20 Grad getestet. Nur zwei davon würden sich die Experten selbst auf die Scheibe spritzen.