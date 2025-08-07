Huber-Chef zahlte Löhne angeblich noch immer nicht

„Gesetze werden ignoriert“

Für David Welsh, Landesdirektor des Solidarity Center in Thailand, zeigt der Fall, dass sich die globale Lieferkette für Bekleidung ändern müsse. Er fordert eine Sorgfaltspflicht. Denn oft würden sich internationale Marken hinter der Behauptung verstecken, dass sie nur die Waren kaufen und für die Bedingungen in der Fabrik nichts könnten. „In diesem Fall lässt sich die Verbindung zwischen dem Besitz der Fabrik und dem Besitz der Marke nicht wegdiskutieren“, betonte Welsh am Donnerstag. Die Hauptverantwortung liege hier beim Eigentümer der Fabrik und CEO der Marke Huber, „der weiterhin Millionen in der globalen Industrie verdient und dabei Gesetze ignoriert“.