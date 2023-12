Digitale Verwaltung bei uns „viel zu kompliziert“

Wie es andere Länder machen

Während die Menschen in Finnland, Norwegen, Dänemark und Schweden einfach ihre Bankidentifikation nutzen können, um digitale Verwaltungsleistungen in Anspruch zu nehmen, schaffte es die estnische Regierung, die Bevölkerung von e-IDs zu überzeugen. Obwohl es in Estland keine verpflichtende digitale Kommunikation für die Bürger gibt, machen diese trotzdem fast alles online. 99 Prozent der Steuererklärungen und der Krankheitsdaten werden elektronisch übermittelt, auch wählen, heiraten und ab kommenden Jahr sich scheiden lassen ist dort online möglich. In Dänemark ist jeder über 15 Jahren verpflichtet, elektronische Post von den Behörden empfangen zu können. Die Lösung der skandinavischen Staaten scheint für Österreich jedoch schwierig, da nur 73 Prozent der Menschen Online-Banking nutzen.