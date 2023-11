Bildungsminister kündigt 100 „KI-Pilotschulen“ an

100 Schulen in Österreich sollen in den nächsten zwei Schuljahren zu Pilotschulen in Sachen Künstlicher Intelligenz (KI) werden. Das kündigten Bildungsminister Martin Polaschek und Digitalisierungs-Staatssekretär Florian Tursky (beide ÖVP) an. Grundsätzlich nach wie vor verboten ist der Einsatz von KI-Programmen wie ChatGPT aber, wenn damit Leistungen vorgetäuscht werden. In bestimmten Fällen ist die Verwendung erlaubt, muss aber gekennzeichnet werden.