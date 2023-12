Nächster „Risikowolf“ ist zum Abschuss freigegeben

In den vergangenen Tagen wurde insgesamt zwei Mal, zunächst am Samstag, dem 25. November, und in weiterer Folge am Mittwoch, 29. November, ein Wolf im Bereich ein und desselben landwirtschaftlichen Gehöftes in der Marktgemeinde Bad Kreuzen angetroffen und wiederholt vergrämt. Der Wolf zeigte keine natürliche Scheu und drang während der Aktivitätszeit des Menschen zweimal in den Innenhof des landwirtschaftlichen Betriebes ein, so das Land OÖ in einer Aussendung.