Mühlviertler Risikowölfin wurde erschossen

In der Nähe eines Schuppens

Jetzt wurde in diesem Gebiet - das Wolfsmanagement des Landes OÖ hält sich mit der genauen Örtlichkeit zurück - die Wölfin erschossen. Zuvor soll sie sich in der Nacht zum Mittwoch in der Nähe eines Schuppens herumgetrieben haben, wobei sie entdeckt wurde. Es dürfte sich um die Wölfin mit der Bezeichnung „106FATK“ handeln, sie ist 22 Kilo schwer und daher noch ein junges Tier.