Nachbar-Hund biss Pensionistin in Unterarm

Anzeige gegen Hundebesitzer

Der Jagdhund des Nachbarn, für den die Frau keine Unbekannte war, attackierte die Frau und biss dieser in den linken Unterarm. Der Tierbesitzer schritt umgehend ein, leistete Erste Hilfe und brachte das Biss-Opfer in das Krankenhaus in Spittal an der Drau. Weder war der Jagdhund war angeleint, noch trug er einen Maulkorb - der Besitzer wurde angezeigt.