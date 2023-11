73 Fahrzeuge stehen für den Winterdienst bereit

Streumenge so gering wie möglich

Die klimatischen Veränderungen der vergangenen Jahre haben auch Auswirkungen auf den Winterdienst: So sorgt der Einsatz innovativer Streutechnologien dafür, dass die Streumengen so gering wie nötig gehalten werden. Eine Maßnahme ist das „präventive Streuen“ mittels Feuchtsalz. Um Einsätze optimal planen zu können, werden alle relevanten Daten wie Wetterprognosen und Einsatzfahrten in einem Online-Einsatzportal zusammengeführt und auf einer Diagnosestation visualisiert. „Dokumentation und Steuerung wurden damit wesentlich verbessert“, so Dorner.