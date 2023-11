Dreiste Betrüger kassierten bei Pensionisten ab

Sohn-Trick brachte tausende Euro

In Spittal an der Drau wurde ein betagtes Opfer von skrupellosen Betrügern in die Sohn-Falle gelockt: Der 83-Jährige erhielt von seinem vermeintlichen „Sprössling“ eine SMS - dieser habe angeblich eine neue Handynummer und würde sich gerade in finanziellen Nöten befinden. Ohne zu zögern, griff ihm der Pensionist unter die Arme und tätigte in Folge zwei Überweisungen.