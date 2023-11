„Das hat mich persönlich schon sehr geschockt“

Kritische Worte in Richtung Staatssekretär Tursky

Was die bevorstehende Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl 2024 in der Stadt Innsbruck betrifft, „schaue ich mir an, ob Staatssekretär Florian Tursky die PS auch auf die Straße bekommt. Wie es derzeit aber aussieht, wird das eher nicht der Fall sein“, sagt der FP-Landesparteichef, „es ist schon ein Unterschied, ob ich Staatssekretär im Ministerium bin, wo ich wenig bis gar keinen Kontakt mit der Bevölkerung habe, oder ob ich einen Bürgermeister-Wahlkampf mache, der von persönlichen Kontakten lebt“. Es werde jedenfalls zu wenig sein, „sich von eigenen Funktionären feiern zu lassen“. Denn hier werde es darauf ankommen, ob Tursky auch Hausbesuche etwa im O-Dorf oder der Reichenau absolviere - „wie unser Vize-BM Markus Lassenberger das seit Jahren macht“.