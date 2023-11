Im Visier der Justiz: Tiefer Fall von Christoph W.

Politik zu langsam, Finanzpolizei schneller

Das Lachen dürfte Walser spätestens am Freitag vergangen sein. So wie auch einigen Mitstreitern in der Partei, in der Wirtschaftskammer und auch im Wirtschaftsbund. Viele wussten längst, wie es um Walser steht, und machten doch stets gute Miene. Walser hätte schon früher zurücktreten müssen, hoffte aber insgeheim immer - mit voller Unterstützung eines Großformates -, doch noch in die Landesregierung berufen zu werden, um sich dann elegant seines Firmenschlamassels entledigen zu können. Die Politik war aber zu langsam bzw. die Finanzpolizei schneller.