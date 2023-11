Knalleffekt: Tirols WK-Chef Walser tritt zurück!

Paukenschlag in Tirol: Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Walser trat am Freitag zurück. Neben dem Präsidentenamt in der WK legte er auch seine Funktionen im Tiroler Wirtschaftsbund, das Amt als Bürgermeisters und als Präsident des Tiroler Tennisverbandes nieder. „Aus persönlichen Gründen“, wie es in einer Stellungnahme hieß. Indes bestätigte die Staatsanwaltschaft, dass ein Ermittlungsverfahren gegen Walser laufe.