Das ist das zweitteuerste Auto der Geschichte

Gleichzeitig änderte sich nach und nach das Rennsportreglement. Obwohl die FIA, die Dachorganisation des weltweiten Automobilsports (Fédération Internationale de l‘Automobile), versuchte, die Teilnahme an den 24 Stunden von Le Mans auf GT-Fahrzeuge zu beschränken, hielt der französische Automobile Club de l’Ouest an der Idee des Prototyp-Rennwagens fest. So führte er 1962 eine 4,0-Liter-Klasse ein, deren Zweck es angeblich war, Autos zu entwickeln, die sich über kurz oder lang für die Straßenautoproduktion eignen könnten. Andere Langstrecken-Austragungsorte folgten schnell dem französischen Beispiel. Eine 4,0-Liter-Klasse wurde in Sebring, auf der Targa Florio und dem 1000-Kilometer-Rennen auf dem Nürburgring übernommen. Das blieb den Ferrari-Ingenieuren nicht verborgen, und sie begannen bald ernsthaft darüber nachzudenken, einen 4-Liter-Motor in einen GTO einzubauen. Damit begann die Geschichte des Modells, das später zum bislang teuersten Ferrari aufsteigen sollte.