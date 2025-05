So verlief die Flucht nach dem Mord an Jenny Z.

Der Mordfall in Maria Alm (Salzburg) vor sieben Tagen sorgt weiterhin für Entsetzen: Der 32-jährige Ungar, der seine Ex-Freundin mit einem Kopfschuss hingerichtet haben soll, wurde nach tagelanger Flucht in den Niederlanden festgenommen. Doch wie kamen die Ermittler dem Verdächtigen so schnell auf die Spur?