Waldhäuschen in Flammen: Rätsel um Brandursache

Feueralarm am Freitagabend im Innsbrucker Stadtteil Hötting: In einem Waldstück ging ein unbewohntes Häuschen in Flammen auf. Dutzende Einsatzkräfte kämpften daraufhin gegen den Brand an. Verletzt wurde niemand. Über die Brandursache herrscht noch Rätselraten – ein technischer Defekt konnte vorerst ausgeschlossen werden.