Dieser Mercedes ist das teuerste Auto der Welt

Der nach dem Ingenieur Rudolf Uhlenhaut (später auch Vorstand von Daimler Benz) benannte Wagen aus dem Jahr 1955 kam am 5. Mai bei einer Auktion im Museum des Autokonzerns in Zusammenarbeit mit dem renommierten Auktionshaus RM Sotheby’s unter den Hammer und ging an einen privaten Sammler. Das zweite Exemplar bleibt im Besitz von Mercedes und soll dem Museum als Exponat erhalten bleiben.