Großeinsatz nach Revolte in deutscher Psychiatrie

Ein junger Gewalttäter soll am Vormittag die Revolte in Bedburg-Hau am Niederrhein ausgelöst haben: Der 27-Jährige soll laut „Bild“ stark betrunken und extrem aggressiv gewesen sein – wie er in dem gesicherten Bereich an Alkohol gekommen sein soll, ist aktuell noch ein Rätsel.