Vuelta-Gesamtsieg geht erneut an Vollering

Die 28-Jährige siegte am Samstag in Alto de Cotobello auf Etappe sieben. Mit dem Gewinn des vorletzten Teilstückes hatte die FDJ-Athletin am Freitag die Führung übernommen. Zweite wurde die Schweizerin Marlene Reusser (Movistar/+1:01 Min.). Die Wienerin Valentina Cavallar setzte nach Rang zehn vom Vortag wieder Akzente, wurde Tages-Elfte (+2:13 Min.) und gesamt 26. (+14:08).