Zehn Jahre später: „Hätte auf Frau hören sollen“

Genug von seinen Bulls und vom Basketball hat Schrittwieser aber nach wie vor nicht. Ohne den mehrfachen Meistertrainer würde es die Bulls in der Form wohl nicht mehr geben. Die aktuelle entscheidende Phase der Superliga (Oberwart steht im Finale, Eisenstadt führt in der Halbfinalserie gegen Gmunden) verfolgen die ausgeschiedenen Kapfenberger nach dem Out im Viertelfinale nur aus der Entfernung. „Nächstes Jahr feiern wir aber unser 50. Vereinsbestehen“, krempelt Schrittwieser die Ärmel mit dem Klub, der nach Titeln gemessen der erfolgreichste der Steiermark ist, hoch. „Wir werden versuchen, anzugreifen!“ Das kann bei Schrittwieser was heißen.