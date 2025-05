Marc Marquez gewinnt Sprint und stellt Rekord auf

Vinales auf Rang fünf

Bester KTM-Fahrer war Tech3-Pilot Maverick Vinales aus Spanien auf Rang fünf, nachdem dessen Landsmann Pedro Acosta auf Position fünf liegend in der vorletzten Runde wegrutschte und dadurch nur als 19. in die Wertung kam. Marc Marquez hat in der Gesamtwertung vor dem Rennen am Sonntag, in dem der Franzose Fabio Quartararo (Yamaha) aus der Pole Position startet, zwei Punkte Vorsprung auf Alex und 31 auf Bagnaia.