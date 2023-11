So wird der Freibacher Stausee wieder dicht

Errichtung von Messanlagen

Im alten Bergstollen, der 200 Meter tief in die Flanke des Freibergs führt, werden 360 Löcher in die Tiefe getrieben und mit Beton verfüllt. Im davorliegenden Bereich wird eine bis zu einem Meter dicke Abdichtungswand mit bis zu 400 Bar Druck bis zu 30 Meter in den Boden eingebracht. Und dann werden noch weitere Messanlagen errichtet.