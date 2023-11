Tausende Menschen seit Kriegsbeginn vermisst

380 israelische Soldaten getötet

Auf israelischer Seite kamen bei dem Hamas-Massaker am 7. Oktober mehr als 1200 Menschen ums Leben, darunter auch viele Frauen, Kinder und Jugendliche. Am Sonntag gab ein Armeesprecher bekannt, dass seit Beginn der Bodeneinsätze (am 27. Oktober) 59 Soldatinnen und Soldaten getötet worden seien. Seit dem Massaker kamen insgesamt 380 getötete israelische Streitkräfte ums Leben. Darunter sind auch jene, die an der Grenze zum Libanon getötet wurden.