Einigung auf Feuerpause? Israel dementiert

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu erklärte in einer Reaktion auf den Zeitungsbericht, es gebe noch keine Einigung. Mit dem unter Vermittlung der USA verhandelten Abkommen könnte, so die „Washington Post“ in der Nacht auf Sonntag, die Freilassung der Geiseln bereits in den nächsten Tagen beginnen, sofern es keine Probleme in letzter Minute gebe.