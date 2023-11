WHO fordert rasche Evakuierung aus „Todeszone“

Die Lage im Krankenhaus sei „verzweifelt“, hieß es in einer Erklärung zum Besuch der Experten. 291 Patienten und 25 medizinische Mitarbeiter befänden sich derzeit noch in dem Spital. Die WHO will in den kommenden Tagen mehrere Einsätze organisieren, um die Patienten rasch ins Nasser-Krankenhaus und das Europäische Krankenhaus im Gazastreifen zu evakuieren, obwohl diese bereits überfüllt seien.