Ein Gipsfuß im Urlaub zum runden Geburtstag

Die langersehnte Reise an die Amalfiküste von „Krone GESUND“-Ressortleiterin Karin Podolak endete gleich am ersten Urlaubstag am Vesuv-Wanderweg - mit einem Knöchelbruch, einer Odyssee ins Unfallkrankenhaus Neapel, einer OP in Wien und monatelanger Heilungsphase.