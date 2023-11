Männer sind auch nur Menschen und wollen reden

Stark sein, keine Schwäche zeigen, Probleme mit sich selber ausmachen. „Männer sind in solchen Rollenanforderungen gefangen, nehmen auch so leicht keine Hilfe an, aber auch Männer sind Menschen, wollen reden“, weiß Männerforscher und Lebensberater Dominque Pipal. Gemeinsam mit Coach Roland Jaritz gründete er daher den Verein Ponto als schnelle, unkomplizierte Anlaufstelle für Männer und Burschen.