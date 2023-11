Bub (2) stürzt aus Kinderstuhl: Verletzt!

Das Kind befand sich in einem Kinderstuhl im Arbeitszimmer der Eltern und spielte dort. Dann passierte das Unglück. Der Zweijährige stürzte aus einer Höhe von 90 Zentimetern aus einem Kinderstuhl zu Boden. Zu diesem Zeitpunkt befand sich seine Mutter in unmittelbarer Nähe zu ihm. Der Bub erlitt durch den Sturz Verletzungen unbestimmten Grades und musste nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungshubschrauber C11 in das Klinikum Klagenfurt gebracht werden.