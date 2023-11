Suzuki GSX-S 1000 GX: Angriff auf BMW S 1000 XR

Das Fahrwerk mit 15 Zentimeter Federweg bietet vorne eine USD-Gabel und hinten eine Zweiarmschwinge mit Zentralfederbein. Elektronisch gesteuerte Federelemente von Showa erlauben eine Anpassung der Dämpfungsraten an die Fahrsituation in Echtzeit. Unter anderem soll die GX so über grob gepflasterte Straßen entspannter hinweggleiten können. Außerdem soll das Adaptiv-Fahrwerk für besseres Handling und Hochgeschwindigkeitsstabilität der rund 230 Kilogramm schweren Reise-Suzuki sorgen. Eine an die Beladung angepasste Vorspannung erlaubt die Technik ebenfalls.