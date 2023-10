BMW M 1000 XR: Des Wahnsinns große Schwester

Das hat den Münchnern aber noch nicht gereicht. Dank kürzerer Sekundärübersetzung kommt noch mehr Kraft am Hinterrad an, das Kettenrad hat 47 statt 45 Zähne. Außerdem sind die Gänge 4, 5 und 6 kürzer übersetzt. In Sachen Höchstgeschwindigkeit ist das zu verschmerzen - es sind 278 km/h.