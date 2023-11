Entzündungen im Darm gezielter bekämpfen!

In Österreich geht man derzeit von 60.000 bis 80.0000 Betroffenen aus, die an Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa leiden. Die Dunkelziffer dürfte aber deutlich höher liegen. Es kommt dabei zu Entzündungen in verschiedenen Darmabschnitten, welche die Schleimhaut auf Dauer schädigen können