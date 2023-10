Goldsmith-Memoiren: Harry und Meghan zittern schon

Es wird eng für die Sussexes

Schon 2013 kündigte Kates Onkel seine Memoiren an, doch nun scheint es ernst zu werden: „Ursprünglich wollte er sich in dem Buch auf sich selbst und seinen Weg zum Millionär konzentrieren, aber jetzt wird er einige private Familiendetails hinzufügen“, so eine Quelle, die der „Mirror“ zitiert. Besonders für Harry und Meghan könnte es eng werden.