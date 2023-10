Gerald Loacker (NEOS) kandidiert 2024 nicht mehr

Im Nationalrat habe er Pensionen „öfter zum Thema gemacht, als es den Kollegen außerhalb (und manchmal innerhalb) meiner Fraktion lieb war.“ Heute wisse daher fast jede Person dort, was das „schwedische Modell“ sei. In Schweden können Bürgerinnen und Bürger zwischen 61 und 69 Jahren selbst entscheiden, wann sie in Pension gehen möchten. Je früher man geht, desto weniger Geld erhält man jedoch.



