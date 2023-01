Kalender bis 2025: Mit diesen Wahlen geht‘s weiter

Nachdem Niederösterreich am Sonntag Landtagswahlen ausgetragen hat, ist die Verschnaufpause bis zum nächsten Urnengang in Österreich nur kurz, denn bereits im Frühling stehen zwei weitere Termine auf dem Programm: Am 5. März wählt Kärnten und am 23. April folgt Salzburg. Bis 2025 finden etliche weitere Wahlen statt, darunter 2024 die Nationalratswahl.