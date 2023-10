Heute könnte wieder Abschuss-Verordnung kommen

In der Gegend lassen viele Eltern ihre Kinder nicht mehr alleine in den Wald oder überhaupt nach draußen. Denn die Wölfin war heuer auch schon in Innenhöfe von Bauernhäusern gekommen und hatte sich erst mit Stockwürfen verjagen lassen. Daher gab es schon einmal eine Abschuss-Anordnung, aber diese Frist überstand „106FATK“ unbeschadet. Jetzt prüft man in der Agrarabteilung des Landes OÖ eine erneute Abschuss-Freigabe für die Jägerschaft in Schönau und Unterweißenbach, die Entscheidung wird heute noch erwartet. „Die Sicherheit der Bevölkerung hat Vorrang“, sagt die zuständige Landesrätin Michaela Langer-Weninger.