20-Jährige schrie Wölfin „106FATK“ in die Flucht

Auch viele Fehlalarme und „falsche Wölfe“

Im Mühlviertel, wo die Wolfsdichte - siehe Karte - am größten ist, sind die Nerven angespannt. Teilweise gehen Kindergartengruppen nicht mehr in den Wald zum Spielen. Oft sind Wolfsalarm „Enten“, wie in Königswiesen, wo Isegrim ein Huskey war.