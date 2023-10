Russen stöhnen unter explodierenden Preisen

Die russische Notenbank gerät zunehmend unter Druck. Nun wurde der Leitzins um 2,0 Prozentpunkte auf 15,0 Prozent erhöht, teilte die Notenbank am Freitag mit. Ökonomen hatten im Schnitt nur eine Erhöhung auf 14 Prozent erwartet. Es war die vierte Erhöhung in Folge. Damit liegt der Leitzins so hoch wie seit dem Frühjahr 2022 nicht mehr.