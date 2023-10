Transfrau (74) wurde für Nachbar zur Zielscheibe

„Will nur endlich in Frieden leben“

„Vor wenigen Wochen wurde ich erneut als ,Schwuchtl’ beschimpft. Ich habe mir nun Pfeffersprays besorgt und gehe nicht mehr ohne diese außer Haus“, erzählt die Dame, die sich sogar bezüglich einer Waffe informiert haben will. „Ich will endlich in Frieden leben“, so ihre Hoffnung.