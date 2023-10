Wegen Israel-Flagge: Fenster in Tirol zertrümmert!

Fenster und Fassade mit Stein beschädigt

Am Nationalfeiertag kam es nun auch in Tirol zu einem Vorfall: Kurz vor 22.30 Uhr zertrümmerten Unbekannte in Landeck im Bereich des Marktplatzes das Fenster eines Wohnhauses. „Vermutlich mit einem Stein“, so die Ermittler von der Polizei. Und weiter: „Hinter dem beschädigten Fenster war eine israelische Nationalflagge sichtbar angebracht.“