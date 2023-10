Pro-Palästina-Demo: Kleiner Bub als Einpeitscher

„Setze mein Vertrauen in die Polizei“

„Das Demonstrationsrecht ist wichtig und ich setze hier mein Vertrauen in die Polizei, dass sie gerade in der aktuellen Situation besonders sensibel vorgeht - entsprechend wurde die Kundgebung am Dienstag auch sehr genau durch die Polizei geprüft“, betont Bürgermeister Georg Willi auf „Krone“-Anfrage. Es dürfe nicht passieren, dass auf Demos in Österreich Antisemitismus oder Vernichtungsfantasien gegenüber Israel verbreitet werden. „Die Stadt Innsbruck solidarisiert sich klar mit Israel gegen den Terror der Hamas“, fügt Willi hinzu.