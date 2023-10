Israel-Fahne von Wiener Stadttempel gerissen

Vorfälle in Linz und Salzburg

In den vergangenen Wochen wurden österreichweit in vielen Städten Israel-Flaggen aufgehängt. In Salzburg rissen sie zwei 14-Jährige wieder herunter, dabei soll es sich aber nicht um eine politisch motivierte Tat gehandelt haben. In Linz zerschnitten Unbekannte die Fahne, die aus Solidarität mit der israelischen Bevölkerung gehisst worden war.