Baby in Frankreich starb an Schusswunde

Mutter schwer verletzt in Spital

Die Polizei nahm den 54-Jährigen in Gewahrsam. Die Frau fanden die Ermittler in der Nacht in einem Nachbarort in der Nähe eines Reitzentrums mit zwei Schusswunden in der Brust. Sie kam schwer verletzt in eine Klinik. Im Haus des Paares wurde ein Gewehr beschlagnahmt. Was sich genau zugetragen hat, muss die Polizei noch ermitteln.